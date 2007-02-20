24 февраля, в гипермаркете City.com, автограф-сессия Мики Ньютон, начало в 15.00

24 февраля в субботу в гипермаркете современной электроники City.com в рамках проекта «Звездная серия» состоится автограф-сессия и пресс-конференция Мики Ньютон. Начало в 15.00 Выпуск нового альбома «Теплая река» ознаменовал новый этап в творчестве Мики Ньютон. Позади – большая работа. Впереди – большое будущее. И, наконец, пришло время сбыться мечтам. В благодарность всем людям, которые были рядом, всем, с кем Мика познакомилась в 2006 (актеры, режиссеры, продюсеры, музыканты…) был выпущен «альбом саундтреков». В него вошли песни, ставшие музыкальным сопровождением к фильмам. А пока альбом «Теплая река» взял хороший старт на «золотой диск», Мика уже записывает в Британии англоязычный диск. На студии «Метрофоник» совместно с Брайаном Роулингом (продюсером с мировым именем) Мика Ньютон работает над материалом. Уже записано 4 песни. На одну из них снят клип «I`m sorry», который по всем прогнозам обещает занять лидирующие места в британских чартах. Еще много интересных и неизвестных фактов из жизни Мики Ньютон ты сможешь узнать из первых уст. 24 февраля, в гипермаркете City.com Пр. Московский, 23а (м. Петровка) Начало автограф-сессии в 15.00 Начало пресс-конференции (для представителей прессы) в 14.30