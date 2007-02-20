Дима Билан променял Шакиру на Нелли Фуртадо

Во время поездки в Америку российскому певцу удалось договориться о записи дуэта со звездой. Еще полгода назад менеджеры Билана начали переговоры о совместной песне с Шакирой. Но приехав в Лос-Анджелес и начав сотрудничать с американцами, певец изменил своему первому желанию, и теперь они споются с Нелли Фуртадо. Во время поездки в Америку Диме Билану удалось договориться о записи дуэта с известной звездой Нелли Фуртадо. "Я встретил Нелли на вечеринке у известного продюсера Тимбелэнда, – рассказывает Билан. – Это была веселая вечеринка для всех сотрудников его большой команды и артистов, с которыми он работает. Когда приехала Нелли Фуртадо, я сразу подошел к ней, чтобы поприветствовать. "Привет, Нелли! Ты меня помнишь?" – спросил я у нее. Мы с ней познакомились на церемонии World Music Awards в Лондоне. Она ответила с улыбкой: "Да, помню, ты русский певец". На следующее утро после мероприятия Билану предстояла работа в студии. "Запись проходила в студии, где Уитни Хьюстон записывала трек к фильму "Телохранитель", – рассказывает певец. – Там записывались платиновые диски Шер. Это легендарнейшая студия, славящаяся не только теми, кто там записывался, но и людьми, которые в ней работают". По словам Билана, атмосфера самого Лос-Анджелеса потрясающая, там всё создано для человека, этот климат благоприятствует работе, хорошо влияет на голос.