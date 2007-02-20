Шерил Кроу - очередная жертва СМИ

Звёздные сплетни всегда являются любимой темой для обсуждения, но особенно остро этот вопрос расцветает тогда, когда сами звёзды дают поводы для сенсаций. Так, спустя год после расставания с певицей Шерил Кроу (Sheryl Crow), причину оного нашёл велосипедист Лэнс Армстронг (Lance Armstrong). «Я всегда думал, что если ты будешь обсуждать с окружающими свою жизнь, свою любовь, то тем меньше слухов СМИ будут пускать о тебе. Но оказалось, что я был неправ и именно эти слухи разрушили наши с Шерил отношения. Когда ты любишь и тебя любят, очень тяжело сохранять спокойствие, но теперь, будучи наученным горьким опытом, я знаю, что больше никогда и слова не скажу о своей личной жизни» - отметил Армстронг.