Наталья Сенчукова забыла свою единственную песню

Алексей Рыбин и Наталья Сенчукова сильно позабавили гостей на дне рождения Александра Барыкина. Певица просто-напросто забыла слова своего главного хита! Лидера группы "Дюна" связывают с Александром Барыкиным не только давние дружеские отношения, но и взаимообмен музыкантами, как выяcнилось. Барабанщик Андрей Шатуновский играл в 1987-1988 году в «Дюне», как рассказал NEWSmusic Виктор Рыбин. А теперь барабанщик играет в группе Барыкина. По старой памяти Алексей Рыбин попросил его у Барыкина "на время попользоваться". Чтобы сыграть живьем в честь именинника. И скоро Рыбин устроил целое шоу, сыграв не только песни из своего репертуара, но спев одну из старых песен группы "Карнавал". Затем вышла петь жена Рыбина Наталья Сенчукова. Сначала она поразила гостей сильно изменившимся внешним видом - Наталья похудела и сменила цвет волос. Затем произошел совсем смешной казус. Надо же такому случиться, что Сенчукова забыла слова своей песни! Вместо слов она растерянно проговорила "ля-ля", и смущенно оглянулась. Тут же вышел Рыбин, и «на правах художественного руководителя» остановил музыкантов. И заставил Наталью перепеть песню еще раз. Сам же Виктор стоял рядом и дирижировал. Александр Барыкин, который как раз сейчас пытается "раскрутить" свою жену Нелли, только одобрительно похлопал смутившейся Наталье Сенчуковой.