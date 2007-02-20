Александр Барыкин научил Салтыкова петь под фанеру!

18 февраля Александр Барыкин отпраздновал свое 55-летие в казино «Империя». Александр Барыкин - одна из главных легенд российской рок- и поп-музыки 80-х годов. Певец, автор множества хитов, лидер группы "Карнавал". Поздравить знаменитого исполнителя пришли Виктор Салтыков, «Группа ПМ», Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Владимир Кузьмин, коллеги и друзья артиста. - Живу напряженной творческой жизнью, - улыбнулся корреспонденту NEWSmusic виновник торжества. - Делаем новый проект – Александр и Нелли Барыкины. Встречаю новый год в своей жизни с отличным настроением. Жду от него больших творческих успехов, как говорится. Осенью мы планируем сделать юбилейный концерт со всеми звездами, чтобы они спели мои песни в своих версиях. Будет Кремль или Олимпийский, или Лужники, сейчас еще не определились. Мы сейчас пишем рок-альбом для Нелли, Нас поддерживает «Авторадио». Хотим, чтобы и другие радиостании подхватили. Работаем как раз над хитом, выпустим его дуэтом с Нелли. У Александра Барыкина совсем недавно на «Монолит Рекордз» вышел альбом рок-баллад «Нелли». Прошла презентация этого альбома, там выступили Кипелов, Парк Горького, Ольга Кормухина. Забавную вещь о своем давнем приятеле Барыкине рассказал NEWSmusic Виктор Салтыков, он в 80-х годах был лидером очень популярной группы «Форум». - Мы работали с Барыкиным когда-то по четыре концерта в день, - рассказывает Виктор Салтыков. - В месяц выходило по 60-70 концертов. И сплошь Дворцы Спорта. И как-то на гастролях по Украине, когда почти сорванные голоса и больное горло – нам Саша Барыкин посоветовал – да ставьте, говорит, бобины. Запишите звук из зала, и включайте. Пусть они работают, а вы передохните немного. Так нас приучили работать под фонограмму. Кто? Александр Барыкин. Хотя он сам всегда работал вживую! Спикер Совета Федерации Сергей Миронов прислал поздравительную телеграмму Александру Барыкину в честь 55-летия. Ее зачитал ведущий концерта - Не надо подводить итоги, надо работать! – сказал Барыкин, и начал зажигательный сет из своих новых песен, перемежая их проверенными старыми боевиками. Затем выступили гости – Виктор Салтыков, «Группа ПМ», Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Все играли и пели принципиально вживую. Как в старые добрые 80-е.