Подробности акции «Нет Евросердючке!»

Одна из крупнейших украинских радиостанций объявила акцию протеста против участия Верки Сердючки в конкурсе «Евровидение – 2007». Организаторы акции «Нет Евросердючке!» считают, что появление этого артиста на конкурсе приведет Украину к «катастрофической утрате авторитета и уважения в глазах цивилизованных европейцев». По словам представителей радиостанции, реакция на Данилко может быть аналогичной той, которую вызвал среди представителей всего цивилизованного человечества Хрущев, стуча туфлей московской обувной фабрики «Красный скороход» по трибуне ООН. По сообщениям украинской прессы, радиостанция призывает граждан отправлять SMS на соответствующий номер, а коллег поддержать акцию в своих СМИ. Нападки на Сердючку обрушились со всех сторон. Деятели украинской культуры а также члены Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко обратились к Президенту Украины с письмом, в котором содержится требование перенести отборочный тур конкурса «Евровидение», проводимый НТКУ, с 9 марта на другую дату, поскольку считают оскорбительной для памяти Тараса Шевченко, родившегося именно в этот день, проведение в прямом эфире эстрадных шоу с Сердючкой во главе. В то время, как в предыдущие годы именно в этот день Президент в Национальной Опере вручал премии имени Тараса Шевченко с трансляцией церемонии в прямом эфире Первого национального. В письме говорится, что «хорошо зная эстетические и мировоззренческие наклонности эстрадного комика Андрея Данилко, нам кажется кощунственным принятие решения НТКУ касающееся проведения шоу с его участием именно 9-го марта». По материалам shoowbiz.