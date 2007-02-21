Платье Одри Хепберн поможет бедным в Индии (ФОТО)

Черное платье, в котором Одри Хепберн играла в фильме "Завтрак у Тиффани", станет источником для финансирования 15 новых образовательных центров в Индии. Наряд от Givenchy был скроен и пошит специально для персонажа Хепберн в ленте 1961 года, ставшей классикой мирового кинематографа. В декабре прошлого года платье было продано на лондонском аукционе Christie's анонимному покупателю за 467 тысяч фунтов стерлингов (более 900 тысяч долларов). Эти деньги и пойдут на помощь бедным в индийской области Бенгалия. Образовательные центры откроются в городе Лакшикаутапур уже в конце февраля. Они будут оборудованы компьютерами и звуковой аппаратурой, с помощью которых дети, которые в противном случае вообще никогда не ходили бы в школу, станут учить английский. Фонд "Город радостной помощи", содействующий развитию в Индии сети больниц, школ и реабилитационных центров, был учрежден французским писателем Домиником Лапьером. В свое время он получил из трех платьев, созданных кутюрье Юбером Живанши для Одри Хепберн и фильма "Завтрак у Тиффани", и решил выставить его на аукцион, надеясь получить 70 тысяч фунтов. Однако, появившись в каталоге Christie's, черное платье сразу привлекло к себе огромное внимание со стороны потенциальных покупателей - и конечная цена легендарного наряда в шесть с лишним раз превысила ожидания продавца.