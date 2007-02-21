Солистка «Блестящих» попала в больницу

Солистка группы "Блестящие" Анна Семенович вынуждена прекратить гастрольную деятельность и съемки в новом сериале У девушки серьезные проблемы со здоровьем, и ее нынешнее состояние не позволяет ей жить в прежнем напряженном графике. Напомним, еще пять лет назад Семенович получила серьезную травму колена, из-за которой ей пришлось покинуть большой спорт. После операции на мениске нельзя выходить на лед два года, а это слишком большой перерыв для спортсмена. Однако недавно старая травма вновь напомнила о себе. Во время отдыха в Таиланде Анна неудачно упала во время экскурсии по местным скалам и снова повредила больное колено. "Сначала нога болела, но я не думала, что всё так серьезно, – говорит Семенович. Но на днях девушке стало хуже. Она, как обычно, отправилась на съемочную площадку. Но боль в колене стала невыносимой, и продолжать работу стало невозможно. Анну Семенович отвезли в больницу и немедленно госпитализировали, сообщает пресс-служба "Блестящих". Певице уже сделали рентген, но точного диагноза врачи пока не поставили. Анне рекомендован полный покой, так что "Блестящим" пока приходится гастролировать без заболевшей коллеги. Съемки в сериале тоже приостановлены.