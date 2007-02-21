Сегодня Курту Кобейну исполнилось бы 40 лет

Спустя 13 лет после его кончины имя лидера американской группы Nirvana живо для молодежи Более того, его музыкальное наследство приносит огромные прибыли. Несмотря на то, что он выпустил всего три собственных альбома в составе группы Nirvana, "индустрия" Курта Кобейна сильнее, чем когда-либо прежде, пишет британская газета The Independent. О популярности Курта Кобейна свидетельствует тот факт, что он возглавляет список музыкантов, творчество которых приносит огромные прибыли и после их смерти. В прошлом году он возглавил список умерших знаменитостей, которые заработали больше всех за год, традиционно составляемый журналом Forbes, обогнав самого короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Тело Курта Кобейна было найдено 8 апреля 1994 года в Сиэтле в оранжерее. Как установила полиция, тремя днями раньше он застрелился из дробовика. Кобейну было всего 27 лет. Он стал рок-легендой за три года до смерти. На груди Курта Кобейна лежал дробовик, выстрел был сделан в рот. Самоубийца перед смертью оставил записку для своей жены Кортни Лав: "Пожалуйста, Кортни, живи ради Фрэнсис. Ради ее жизни, которая будет куда счастливее без меня". Рядом с трупом валялся портсигар с героином, наркотик был и в крови Кобейна. По официальному заключению, Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством.