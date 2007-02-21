Джорджио Армани продает свой бизнес

Я готов к продаже своего бизнеса и продам его тому, кто предложит самую высокую цену", – заявил Джорджио Армани. Ранее ходили слухи о том, что группу Армани, в которую входят компании, производящие женскую и мужскую одежду прет-а-порте и haute couture, детскую одежду, аксессуары, мебель и товары для дома и которую эксперты оценивают примерно в 5 миллиардов евро, намерен купить французский колосс L'Oreal. В интервью Handelsblatt кутюрье заявил, что "L'Oreal может стать одним из партнеров, но если кто-нибудь другой предложит больше, тогда это будет кто-нибудь другой".