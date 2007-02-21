Тяжелая травма Дмитрия Певцова

Дмитрий Певцов до сих пор не оправился от тяжелой травмы ноги, которую он получил еще в прошлом году. Известный актер в силу своей вынужденной обездвиженности не может играть в театре и сейчас пытается реализовать себя в качестве певца. Певцов увлекся вокалом еще семь лет назад, но время для гастрольных поездок по стране у него появилось только сейчас. Недавно артист побывал в Челябинске, где во время своего творческого вечера пел на сцене ресторана лирические и шутливые песни. "Я поранил ногу, - рассказал публике Дмитрий. - Дома был ремонт, я выносил строительный мусор. Из порванного пакета выпало стекло и разрезало мне на ноге ахиллово сухожилие. Травма оказалась тяжелой, поэтому пока выступать в "Ленкоме" я не могу. Но творить можно и будучи неподвижным. Вот теперь с удовольствием пою. Правда, жанр, с которым я сюда приехал, в России не прижился - зрителя нет. Вот в Лондоне он процветает". Основной своей профессией Певцов, несмотря на страсть к пению и гоночному спорту, все же считает актерство, пишет "КП-Челябинск". "Я прежде всего театральный актер. Автогонки и пение - всего лишь мое увлечение и небольшой заработок. Из-за травмы я пропустил гоночный сезон", - сетует артист. Есть у Дмитрия Певцова и другие таланты. "Дальше 25 минут я не могу ничего планировать, - признается актер. - Хотя /b>новые таланты я открываю в себе каждый день. Недавно у меня была премьера: в масленичную неделю я первый раз в жизни напек блинов. Жена съела все и похвалила. Оказывается, что кулинар из меня отменный, хотя я никогда не любил готовить".