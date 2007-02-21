Руслана Алехно спас звонок его девушки

Несколько лет назад 23 февраля с Русланом Алехно произошёл случай, который чуть было не стал трагедией. Певец два года отслужил в белорусской армии и этот праздник вполне может считать своим. Вот и в тот день он собирался встретиться со своей девушкой Ириной в ресторане, чтобы получить от неё поздравления и отметить «мужское» торжество. Но Руслан катастрофически опаздывал, поскольку его задержала работа на студии. - Я практически бежал на свидание, - вспоминает артист. – И вдруг у меня зазвонил мобильный. Я притормозил и начал судорожно искать его по карманам. Это звонила Ира – она тоже задерживалась. После разговора я сделал шаг вперёд и посмотрел под ноги: в полуметре от меня находился открытый люк. Если бы Ира не позвонила именно в тот момент, я бы точно туда провалился. Глубина люка составляла 20 метров, поэтому артисту угрожала смертельная опасность. Но его девушка как будто почувствовала это, и своим звонком спасла Руслану жизнь.