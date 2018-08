Скарлетт Йоханссон гораздо привлекательней Анджелины Джоли и Дженнифер Лопез

Скарлетт Йоханссон возглавила список самых сексуальных звезд по версии журнала Playboy. Внешние данные актрисы, а также ее частое появление на экранах в прошедшем году — "Матч пойнт" /Match Point/ (2005), "Черная орхидея" /Black Dahlia, The/ (2006), "Сенсация" /Scoop/ (2006), "Престиж" /Prestige, The/ (2006) — помогли ей обойти таких соперниц, как Анджелина Джоли, Бейонси Ноулз и Памела Андерсон. В ближайшее время Скарлетт собирается утвердить свой новоприобретенный имидж главной ролью в экранизации мемуаров знаменитой в своем роде порнозвезды Дженны Джеймсон — "Maке Love Like a Porno Star".