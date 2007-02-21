Глюкоzа сбежала в Испанию

Находящаяся на шестом месяце беременности певица Глюкоzа и ее супруг Александр Чистяков решили, что их первенец должен появиться на свет в Испании, где у состоятельного мужа певицы есть свой дом Отработав последние концерты, 21-летняя Наташа Ионова тайно улетела в теплую страну, где в тишине и покое будет готовиться к будущему материнству. Никаких особенно серьезных проблем во время беременности Наташа не испытывает. Но в суетной Москве она чувствовала себя неуютно, и ей захотелось скрыться от этого за пределами России, пишет «Твой день». Наташа признавалась друзьям, что ей было сложно оставаться неузнанной и постоянно отвечать на вопросы совершенно посторонних людей о будущем ребенке. Дело даже доходило до того, что, заходя в какой-нибудь ресторан, Ионова подвергалась расспросам посетителей и не могла спокойно поужинать. И это как никогда раздражало беременную певицу. Супруг певицы был согласен с Наташей в том, что за границей ей будет спокойнее, и был не против ее длительного отъезда. Тем более что в его особняке она будет находиться в полной безопасности. Закончив озвучку нового фильма, будущая мама собрала чемоданы и вместе со своим администратором Татьяной Кулаченко улетела в Испанию. Там и появится на свет первенец певицы. Они с мужем больше доверяют европейским врачам, нежели российским. После родов Глюкоzа планирует провести за границей около трех месяцев, пока малыш не окрепнет, и потом вернуться в Россию и возобновить профессиональную деятельность. Кстати, где именно будет находиться Наташа, она и ее супруг решили хранить в строжайшем секрете. Даже родителей Чистякова супруги не поставили в известность, в какой стране появится на свет их внук или внучка. «Мы не в курсе, где находится Наташа. У нее все сейчас хорошо, и это самое главное» - признались родители бизнесмена. Близкая подруга Чистякова и Ионовой Ксюша Собчак - едва ли не единственная, кому супруги сообщили об отъезде певицы. «Наташи не будет в Москве несколько месяцев. Но она просила меня не говорить, куда она уехала» - рассказала светская львица. За границу Глюкоzа решила взять с собой лишь одного человека - близкую подругу и по совместительству администратора Татьяну Кулаченко. Именно она будет находиться рядом с Наташей в течение нескольких месяцев. Преданная певице женщина будет помогать Глюкоzе не только в быту, но и в общении. Татьяна, которая, в отличие от Наташи, в совершенстве владеет английским языком, сможет выполнять функции переводчика.