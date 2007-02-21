Бритни Спирс угодила в психушку

Американская певица Бритни Спирс легла в реабилитационный центр. Об этом, как сообщает AFP, во вторник заявил официальный представитель 25-летней поп-звезды. Он отказался раскрыть местонахождение Спирс, а также причины, побудившие ее совершить данный поступок. Известно, что недавно Бритни Спирс уже ложилась в наркологическую клинику на острове Антигуа, однако покинула ее уже через 24 часа. Напомним, что на прошлой неделе Бритни в очередной раз шокировала своих поклонников, представ на публике обритой наголо. Как сообщалось, парикмахеры в салоне, который посетила певица, сначала отказывались ее стричь, в связи с чем Спирс схватила бритву и сама стала срезать с себя волосы. Позже она также сделала себе две новых татуировки и позже была замечена на нескольких вечеринках в Голливуде. Певица, уже давно не записывавшая новых альбомов, постоянно находится в центре внимания прессы. В ноябре прошлого года она объявила о намерении развестить с Кевином Федерлайном (Kevin Federline), от которого у нее двое детей. После этого Бритни часто появлялась на публике в компании своей новой подруги, наследницы гостиничной империи Пэрис Хилтон. Своим вызывающим поведением парочка вызвала массу нареканий в СМИ.