Фриске блеснет под куполом цирка

Популярная певица Жанна Фриске согласилась принять участие в проекте Первого канала «Цирк со звездами». Жанна попробует себя в разных видах циркового искусства, среди которых дрессура, акробатика и другие. – Я не буду раскрывать всех секретов, - говорит певица. – Скажу только, что у меня будет пять разных номеров. Первая телевизионная съемка состоится уже 28 февраля. Я немного волнуюсь, так как в таких амплуа я предстану впервые, но я уверена в себе и в том, что у меня все получится. Тем более, я много лет занималась балетом и танцами, и с пластикой и гибкостью у меня все отлично. Ради этой телепередачи, съемки которой будут проходить в цирке на Цветном бульваре, был построен огромный манеж, а декорации и костюмы были созданы в стиле девятнадцатого века.