Дочь Алсу вернется в Россию

Алсу и ее муж Ян собрали семейный совет, главным вопросом для обсуждения стало будущее местожительство их дочери Сафины. Алсу призналась, что хочет, чтобы ее дочь жила в России, родители знаменитой пары такое решение поддержали. Певица родила малышку в США, чтобы сразу дать ребенку американское гражданство, да и климат там менее суровый, чем в России, пишет газета «Жизнь». – Малышка родилась в тепле, поэтому Алсу долгое время не хотела перевозить ее в Россию, – рассказал друг семьи. – Но в мае она окончательно переедет жить в Москву вместе со своей семьей. На домашнем совете было решено, что девочка должна расти в России. У нее все равно будет два гражданства – российское и американское.