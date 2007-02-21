Игорь Крутой продает канал «Муз-ТВ»

21 февраля 2007, 14:13

Телеканал «Муз-ТВ», входящий в холдинг АРС Игоря Крутого, в ближайшее время может сменить владельца. Одним из наиболее вероятных претендентов считается холдинг «Проф-Медиа». Участники рынка оценивают канал в 200—300 млн долл. и считают, что такой уровень цен на рынке определил сам «Проф-Медиа» своими прошлогодними сделками. Телеканал «Муз-ТВ» основан в 1996 году. С июня 2002 года входит в состав холдинга АРС. Сеть охватывает более 550 российских городов. В 2006 году оборот компании, по оценкам экспертов, составил 33 млн долл. По данным TNS Gallup Media, в январе—ноябре 2006 года средняя доля аудитории канала по России в возрасте от 11 до 34 лет составила 2,6%. Холдинг «Проф-Медиа» владеет контрольным пакетом акций компании «Централ Партнершип», телеканалами «2х2», ТВ3 и Rambler ТV, издательскими домами «Афиша», «Комсомольская правда» и В2В Мedia, а также интернет-порталом Rambler.ru, радиостанциями «Авторадио», Energy, «Юмор FM» и сети кинотеатров «Синема Парк». Выручка «Проф-Медиа», по данным инвестмеморандума, в первой половине 2006 года составила 164,3 млн долл., операционная прибыль — 14,5 млн долл., чистая прибыль — 8,7 млн долл. О том, что телеканал «Муз-ТВ», принадлежащий Игорю Крутому, может в ближайшее время сменить владельца, РБК daily рассказали сразу несколько участников рынка. Среди претендентов на канал называют несколько компаний — СТС-Media, News Corp. и «Русскую Медиагруппу». Но ближе всех, уверены собеседники РБК daily, в переговорах с «Муз-ТВ» продвинулся холдинг «Проф-Медиа». Холдинг АРС «довольно давно ведет переговоры с различными компаниями, при этом речь идет не только об основном активе компании — телеканале «Муз-ТВ», но и о радиостанциях, входящих в холдинг Love Radio, а также запущенных в прошлом году «М-Радио» и «Радио Дача», говорит топ-менеджер медийной компании. Гендиректор «Русской Медиагруппы» (РМГ) Сергей Кожевников считает, что «целесообразно продать телеканал вместе с радиостанциями». «Муз-ТВ — главный актив АРС. Продавая все вместе, холдинг может получить гораздо большую сумму, — говорит г-н Кожевников. По словам участников рынка, РМГ «интересовалась» телеканалом, но переговоры не увенчались успехом, так как компании «не договорились по цене». В АРС вчера не смогли прокомментировать переговоры, сославшись на то, что «не смогли связаться с руководством». РБК daily также не удалось связаться с владельцем АРС Игорем Крутым, который находится за границей. Директор по связям с общественностью «Проф-Медиа» Константин Воронцов не подтвердил и не опроверг факт ведения переговоров с АРС о покупке «Муз-ТВ». Участники рынка считают, что сейчас вполне логично продать телеканал. «Сейчас благоприятное время для продажи телеканала: судя по последней покупке холдингом «Проф-Медиа» телеканала ТВ3 (эксперты оценивали сумму этой сделки в 550 млн долл. — РБК daily), рынок переоценен», — говорит генеральный директор MTV Россия Леонид Юргелас. По его оценке, сумма сделки должна быть «не меньше 200 млн долл.», при этом оборот телеканала г-н Юргелас оценивает примерно в 50 млн долл. Представитель крупной компании считает, что оборот «Муз-ТВ» — 40 млн долл. С оценкой г-на Юргеласа соглашается вице-президент фонда Delta Private Equity Александр Лупачев: «Диапазон оценки для эфирных каналов сейчас задает несколько сделок, которые произошли во второй половине прошлого года, и оценка в 200 млн долл. не является экстраординарной. Еще год назад, наверное, большинство участников рынка сказали бы, что цены заоблачны, а сейчас после прецедентных сделок, например покупки телеканала ТВ3 холдингом «Проф-Медиа», это уже норма». Напомним, в феврале 2006 года холдинг Владимира Потанина приобрел телеканал «2х2», в октябре за 23 млн долл. купил канал Rambler TV, а в ноябре объявил о покупке ТВ3. А аналитик банка «Траст» Алексей Демкин отмечает, что цены на каналы будут расти: «Сейчас менеджмент холдингов, интересующихся эфирными телеканалами, очень высоко оценивает возможности этого рынка, и поэтому активы отчасти переоценены. Но цены на телеканалы будут расти, так как российским телерынком интересуются мировые игроки», — рассуждает аналитик. Участники рынка отмечают, что для «Проф-Медиа» приобретение «Муз-ТВ» было бы логично. «Муз-ТВ» вписывается в их стратегию формирования сбалансированного пакета. Имея достаточно широкий пакет каналов, можно консолидированно работать с поставщиками и производителями программной продукции, тем самым добиваясь более выгодных условий для каждого из каналов, — говорит Александр Лупачев из Delta. А Леонид Юргелас, также считающий, что «Муз-ТВ» вписывается в структуру «Проф-Медиа», отмечает, что руководству холдинга «будет сложно подобрать персонал для стольких развлекательных каналов в условиях кадрового голода на рынке».

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