Шоу Билана поставит режиссер «Евровидения»

16 и 17 марта на сцене ДС «Лужники» впервые в Москве пройдут большие сольные концерты звезды отечественной поп-сцены Димы Билана. Для работы над новым супер-шоу «Время-река» приглашен знаменитый греческий режиссер Фокас Эвагелинос (Fokas Evagelinos) — постановщик церемоний конкурса «Евровидение». Фокас не первый раз сотрудничает с Биланом: именно он работал над супер-аншлаговым шоу-концертом «Время-река» в июне 2006 года в театре имени Маяковского, посвященном выходу третьего альбома певца. Также режиссер является автором легендарного номера с появлением балерины из недр рояля, ставшего визитной карточкой мега-хитовой песни «Never Let You Go». «Фокас работал над такими масштабными мероприятиями, как церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Греции, — рассказывает продюсер певца Яна Рудковская. — Очень понравились его постановки, его отношение к работе, его креатив. Мы, конечно же, выбираем лучшее. Фокас уже работал с Димой и чувствует его: режиссеру блестяще удалась постановка презентации «Время-река». Я уверена, что мы сделали правильный выбор». На концерте в «Лужниках» зрители увидят и номера, входившие в программу шоу-концерта «Время-река», и абсолютно новые, разработанные специально для сольных выступлений Димы.