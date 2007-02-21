ШОК! Киркорова хотят убить

После покушения на Руссо Филипп Киркоров всерьез опасается за собственную жизнь. Певец значительно усилил охрану и на гастролях передвигается только в сопровождении патруля. На концерт в Нижний Новгород артист приехал с кортежем на трех автомобилях. В каком из них был Филипп, не знал никто, кроме телохранителей. Служба безопасности отеля «Волна» была поднята на ноги еще накануне приезда звезды. Неприметный патрульный автомобиль курсировал вокруг отеля с полуночи. По дороге на концерт кортеж певца сопровождали еще и машина ДПС с включенным сигналом, и джип с охраной. В кинозал Филипп прошел через черный вход, спрятав лицо за внушительной меховой шапкой, сообщает газета «Твой день».