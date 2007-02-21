Майкла Джексона снова ждут в суде

На Майкла Джексона снова подали в суд. Причем, как ни странно, на этот раз причиной послужил не очередной денежный долг исполнителя. Дело в том, что на днях у музыканта заболел живот, и его отвезли в клинику, где не было свободных палат. Джексон не захотел делить помещение со своей соседкой и сказал, чтобы ее переселили к кому-нибудь другому. Женщина была тяжело больна, и ее семью по понятным причинам возмутило поведение певца. Родственники пациентки подали на Джексона в суд, так что скоро ему снова придется появиться в этом злополучном для него месте.