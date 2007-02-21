Гоша Куценко стал участником группы «Премьер-министр»

На ежегодном мероприятии под названием «Лыжня России – 2007» группа «Премьер-министр» произвела настоящий фурор. Когда ребята приехали в Тверь, они даже не подозревали, что их выступление закончится так неожиданно. Аудитория была огромной, тем не менее «Премьеры» раскачали зал очень быстро. Среди гостей присутствовал Гоша Куценко, который сейчас всерьёз увлёкся музыкой. Как известно, актёр пишет собственные песни и даже исполняет их. К «премьерам» он оказался более чем неравнодушным. Во время композиции «Сердце, тебе не хочется покоя…» Гоша не смог сдержать бурных эмоций и полез на сцену. Он тоже решил блеснуть своими вокальными данными. Актёр направился к одному из солистов, Вячеславу Еськову, с целью ликвидировать его микрофон. Слава не особо сопротивлялся и отдал свою технику Гоше. После чего песня получила сопровождение мощного вокала Куценко. - Это было немного удивительно, - рассказывает Василий Киреев. – Но мы вполне спелись и зрителей порадовали. Но особенно радовался сам Гоша.