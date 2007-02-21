«Камеди Клаб» вышел на улицы с битами и кувалдами (ФОТО)

Популярное шоу презентовало свой новый фестиваль юмора - на Сицилии.Гостям комичной вечеринки еще за неделю была доставлена подозрительная бандероль: тщательно упакованный и надломленный батон белого хлеба, внутри которого спрятана заточка с «малявой». Текст пригласительного билета тоже был в стиле резидентов «Камеди»: «Здравствуй, бамбино. Семья помнит о тебе. Есть работенка. Нам нужно повидаться и обсудить кое-какие дела. Не болтай языком. И знай - у нас длинные...» На входе в московское казино, где проходила вечеринка, гостей встречали подозрительные люди в черном, вооруженные до зубов. Вадим Галыгин, Павел «Снежок» Воля и Гарик «Бульдог» Харламов обыскивали каждого второго приглашенного. В зал пускали только тех, кто соглашался нацепить накладные усы а-ля Эркюль Пуаро. Оказалось, что подобное шоу парни решили устроить в канун очередного фестиваля «Камеди Клаба», который на этот раз пройдет на Сицилии с 6 по 13 мая. Главная его тема - гангстерские проделки и войны. Видимо, поэтому в финале московского шоу Павел Воля попросил всех выйти на улицу, где Вадим Галыгин раздал гостям бейсбольные биты и кувалды. По команде резидентов светские львы и львицы лихо разбили хоть и не новый, но приличного вида «Мерседес».