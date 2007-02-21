Бритни Спирс изнасиловали?

Появились новые версии кардинальной смены имиджа Бритни Спирс (Britney Spears). По сообщениям многих медиа агентств и блогов в интернете, Бритни недавно изнасиловали в одном из ночных клубов Майами. Есть ещё версия, что Бритни побрила голову из-за переживаний по поводу смерти любимой тёти Сандры Бриджес (Sandra Bridges), которая умерла 21 января этого года от рака. Менеджер Бритни, Ларри Рудольф (Larry Rudolph) ни один их этих слухов опровергать не стал. Он лишь сказал: “Она пережила нечто трагическое, что ни когда не должно больше повториться. Бритьё головы- это было как терапия для неё.”