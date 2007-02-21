Тело Анны Николь Смит забальзамировано. Один из сотрудников института Майами сказал: “Она выглядит, как будто ещё живая.” По сообщению газеты “Bild”, тело помещено в закрытый отдел судебно-медицинского морга. Служащий этого отдела подписал договор, в котором обязуется не фотографировать и не допускать посторонних. Впервые бывший телохранитель Анны рассказал о последних минутах жизни модели. “Big Moe” сказал: ” Я посмотрел на губы Анны. Её глаза были безжизненны. Я её приподнял и положил на пол. Попытался делать искуственное дыхание. Я разговаривал с ней: “Если ты меня слышишь, не уходи, вернись. Ты нужна нам, ты нужна Дэннилинн.”