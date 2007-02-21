Как Баскова Киркоров, Лещенко и Кобзон позорили

Максим Галкин выдал страшную тайну - как опозорили Николая Баскова приглашенные им на оперный спектакль Киркоров, Лещенко и Кобзон. На гастролях в Челябинске он рассказал хохочущим зрителям, как все это происходило. - Однажды пошли мы на оперу «Евгений Онегин», где Басков играл Ленского. В ложе собрались я, Киркоров, Лещенко и Кобзон. Киркоров перевел телефон в режим вибрации и развалился в кресле. И вот выходит на сцену грустный Коля. Только он запел, как у Киркорова зажужжал в кармане телефон. Да так громко, акустика в зале хорошая! Тут же вступил басистый Лещенко, думая, что шепчет: «Максим, меня пригласили выступить в одном концерте, я ненадолго уеду. Надеюсь, успею вернуться к тому моменту, когда Колю убьют». А Басков на сцене все печальнее. Апогеем вечера стал комментарий Кобзона к опере: «Ольга страшная!» Галкин рассказал про Киркорова еще одну историю. - Видел, как снимали клип Киркорова и Маши Распутиной. Филипп выглядел как пират: что награбил - все на себя. На нем висели кресты, феньки, значки, бусы, на голове - шляпа, под шляпой - скатерть кружавчатая. Такой моя бабушка телевизор накрывала. Сзади него - дым. Очень уж любит Киркоров шоу и карнавал.