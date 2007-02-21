Бритни Спирс побрилась наголо из-за вшей

Британская газета The Daily Mail раскрыла причину, по которой известная поп-певица Бритни Спирс недавно побрилась наголо. По данным газеты, все произошло из-за вшей. Бритни якобы жаловалась друзьям на "странный зуд" и как-то раз даже заявила, что "жучки" уже "вывели ее из себя". Напомним, что певица побрилась наголо 16 февраля в одной из парикмахерских Лос-Анджелеса, а потом неожиданно предстала в новом имидже перед публикой во время посещения тату-салона. Ранее ничего не сообщалось о причинах ее экстравагантного поступка. Между тем, как стало известно, 21 февраля 25-летняя поп-звезда легла в реабилитационный наркологический центр Promises в Малибу. До этого она проходила лечение в наркологической клинике Crossroads, основанной Эриком Клэптоном, на острове Антигуа, однако пробыла там не более 24 часов и вернулась в Лос-Анджелес. Как отмечают многие журналисты, после того, как Спирс в ноябре 2006 года заявила о намерении развестись с мужем с Кевином Федерлайном (Kevin Federline), от которого у нее двое детей, ее поведение становится все более эксцентричным.