Дане Борисовой на НТВ подыскали замену?

Ведущая программы «Сегодня утром» скоро полностью уступит место в эфире Наталье Пастушной Героиня гламурных анекдотов и телеведущая Дана Борисова готовится стать мамочкой. Еще во время рождественских каникул любимая блондинка страны почувствовала, что в ее организме что-то происходит. На праздниках она со своим молодым человеком отдыхала в Малайзии. - Это был кошмар! - поведала тогда Дана корреспонденту «КП». - Шли бесконечные ливни. А еще у меня было плохо со здоровьем: тошнота, головная боль, апатия. Наверное, во время перелета то ли простуду подхватила, то ли грипп. «Простуда» обернулась третьим месяцем беременности. Дана по поводу своего интересного положения пока отмалчивается. Впрочем, тайны все равно нет, в телетусовке эту новость обсуждают на все лады. А на канале НТВ уже подыскали Дане преемницу. Вести «Сегодня утром» пригласили Наталью Пастушную, которая ранее работала в программе «События. Время московское» на канале ТВЦ. И Наталья, и Дана некоторое время будут работать в эфире посменно: Борисова - по понедельникам и пятницам, Пастушная - в остальные дни. А потом Дана отправится в декретный отпуск. Эту новость на НТВ прокомментировали несколько туманно: - Напрямую мы не можем подтвердить полученную вами информацию. Но гипотетически это так...