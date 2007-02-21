Стелла МакКартни представит новую линию одежды для йоги

Стелла МакКартни (Stella McCartney) готовится представить новую линию одежды для занятий йогой «Gym Yoga», разработанную в рамках сотрудничества с компанией Adidas, продолжающегося уже пятый сезон. «Я так горда, что наше сотрудничество расширяется – с появлением в категории одежды для занятий в спортзале моделей для йоги, – говорит Стелла. – Я рада, что каждый сезон мы продолжаем представлять модели, сочетающие в себе высокие технологии и стиль». Источником вдохновения для создания весенне-летней коллекции стал балет и танец, в неё вошли двухслойные топы без рукавов, с глубоким вырезом, облегающие брюки на бёдрах и лёгкие резиновые туфли в викторианском стиле. Также в конце февраля в магазины поступит линия одежды для тенниса, в которую вошли платья с плиссировкой и рубашки с жёстким воротником.