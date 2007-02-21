Киану Ривз сыграет главную роль в «Ночном дозорном»

Киану Ривз сыграет главную роль в картине "Ночной дозорный" ("The Night Watchman"), которая будет снята по одноименному произведению Джеймса Элроя, автора "Секретов Лос-Анджелеса". Проект, который продюсируют Александра Милчан (Alexandra Milchan) и Лукас Фостер (Lucas Foster), находился в разработке почти 10 лет. В разное время в качестве его режиссеров выступали Дэвид Финчер, Спайк Ли, Оливер Стоун, однако, дата начала съемок так и не была утверждена. Теперь картина поручена Дэвиду Эйеру, он же должен переписать сценарий. Ривз сыграет полицейского детектива, который не останавливается ни перед чем, чтобы раскрыть серьезные преступления и прекратить насилие на улицах вверенного ему района. Но однажды, он осознает, что не может более исполнять свои обязанности. Съемки фильма начнутся 30 апреля.