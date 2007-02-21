Кристина Агилера беременна?

Работница магазина Bellini по продаже детских вещей и принадлежностей для новорожденных сообшила, что их посетили Кристина Агилера и ее муж Джордан. Кристина была на седьмом небе от радости и даже любезно беседовала с кем-то из клиентов магазина, что случается с Агилерой крайне редко. По словам продавщицы, певица, разговаривая по телефону, сообшила своему собеседнику, что сделала домашний тест на беременность, и он вышел положительным. Счастливая Кристина накупила детских вешей (покрывала, одеяла и сумки для памперсов). Покидая магазин, она пообещала вернуться за другими вешами , когда будет ясен пол ребенка. Однако, когда журналисты связались с представителями Кристины Агилеры (Christina Aguilera), те все отрицали и утверждали , что Кристина не посещала детский магазин.