Съемки фильма о Джоне Ленноне приостановлены

Съемки телевизионного документального фильма Working Class Hero о жизни Джона Леннона были прекращены из-за вдовы музыканта Йоко Оно Оно неожиданно передумала оказывать содействие создателям картины, несмотря на предварительную договоренность. Японка должна была значится в титрах ленты как исполнительный консультант, но вышла из проекта из-за разногласий по поводу используемого в картине материала. В фильм должны были войти ранее не демонстрировавшиеся съемки солиста The Beatles и интервью с его первой женой Синтией Леннон и личным психиатром. «Мы работали над фильмом несколько месяцев. Но в последний момент Йоко Оно от всего отказалась», - заявил один из создателей ленты в интервью The Sun.