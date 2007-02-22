Мадонна помогла Моисееву создать новое шоу

Неподражаемый и неизменно великолепный Борис Моисеев собирается поражать столичных жителей и дальше. Его скандальная известность и эпатажное искусство на этот раз найдут применение в совершенно новой концертной программе, которую артист сейчас активно готовит. Шоу под названием "Леди & джентльмены" состоится 4 марта в Кремле. Торжество будет приурочено ко дню рожденья певца. Чтобы сделать по-настоящему эксклюзивную программу, Моисеев пошёл против собственных принципов. Если раньше с ним постоянно работал режиссёр-постановщик Сергей Петров, то теперь творческий коллектив расширился. Специально для мартовского концерта артист пригласил хореографа и режиссёра из Швейцарии. И тут даже столичная богема должна быть в шоке. Дело в том, что эти люди готовили последний нашумевший тур Мадонны и сопровождали певицу в течение всех гастролей. Такими хореографами и постановщиками вряд ли может похвастаться хоть одна звезда отечественной эстрады. Но, кажется, для Моисеева не существует ничего невозможного. - Я хотел сделать новое шоу блистательным, - признаётся Борис Михайлович. – На это положено много моих сил и труда, поэтому зритель ни в коем случае не разочаруется. Возможно, Моисееву удастся вывести российскую эстраду на качественно новый уровень.