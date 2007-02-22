Наталью Подольскую начали делить в суде

Вчера в одном из московских судов сорвались первые слушания по иску экс-продюсера и возлюбленного певицы Натальи Подольской Игоря Каминского. Конфликт между «фабриканткой» и ее «наставником» разгорелся еще в прошлом году. Тогда Наташа, окрыленная успехом на российской сцене, решила уйти от Каминского к новому продюсеру Виктору Дробышу. Такое решение стало для Игоря неприятной неожиданностью. Дело в том, что между ним и Подольской еще в 2002 году был заключен контракт на совместную работу. Кроме того, их связывали и личные отношения. Оскорбленный Каминский долго выяснял отношения с экс- возлюбленной и Виктором Дробышем. Узнав, что они заключили контракт, Игорь напомнил, что договор с ним Наташа не расторгала. И потребовал миллион долларов «отступных». Подольская объясняла, что таких денег у нее нет. Обиженный Каминский решил отстаивать свои интересы в суде, пишет "КП". В январе этого года он подал в один из московских судов исковое заявление против ООО «Продюсерский центр Виктора Дробыша». Первое заседание по этому делу должно было состояться вчера. Однако слушания пришлось отложить из-за того, что представители Подольской не явились в суд.