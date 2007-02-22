Шура из Би-2 замерз в Бобруйске

Шура из «Би-2» устроил разнос сотрудникам гостиницы в родном Бобруйске, куда он заехал встретиться с родственниками во время белорусских гастролей. Температура в номере, где остановился музыкант, не превышала 10 градусов, и всю ночь после тяжелого дня Шура не мог сомкнуть глаз. Музыкант мучился от холода, пишет "ТД", ругая себя за то, что не остался в Минске со всей группой. В Бобруйске гордятся достижениями музыканта: тем обиднее сотрудникам отеля было выслушивать истерику, которую он закатил, выйдя из номера. Рок-герой запрыгнул в машину и сразу принялся согреваться презентованной водителем бутылочкой коньяка.