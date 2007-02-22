Сын Баглана ушел из группы «А-Студио»

Тамерлан Садвакасов, сын погибшего в прошлом году гитариста группы «А-Студио» Баглана, принял решение покинуть коллектив. Музыкант, который занял место трагически ушедшего из жизни отца, вчера отметил свое 18-летие. Видимо, Тамерлан подумал, что совершеннолетие является необходимым достаточным условием для определения дальнейшей судьбы – творческой и жизненной. Так или иначе, Садвакасов-младший уходит в сольное плавание. Молодой гитарист, которого тепло приняли в коллективе после трагедии, с каждым днем находил все меньше понимания у взрослых коллег по группе. Утешение нашлось в лице подруги детства из Казахстана: еще являясь гитаристом «А-Студио», Тамерлан затеял творческий дуэт с начинающей вокалисткой. Несмотря на то что опытные коллеги категорично окрестили результат их совместных стараний самодеятельностью, бунтарь принял бесповоротное решение и надеется на успех новой группы, пишет "ТД". На днях на одну из песен дуэта, у которого еще даже нет названия, уже был снят клип. «А-студийцы» отнеслись к поступку Садвакасова с обидой и непониманием, но удерживать юношу не стали.