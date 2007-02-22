Надежда Бабкина устроит «Бабий бунт» и проникнется хип-хопом

За десять дней до концерта «Бабий бунт», приуроченного к Международному женскому дню, стали известны некоторые подробности предстоящего шоу. Одним из «гвоздей» программы обещает стать выступление перевоплотившейся в «королеву рэпа и хип-хопа» Надежду Бабкину, которая не только будет читать на лужниковской сцене рэп, но и оденется соответственно жанру. Все выступления будут представлять собой сложные постановочные шоу, создаваемые специально для этого вечера (по аналогии с выступлениями артистов на церемониях вручения наград MTV). Певица Саша, Наталья Подольская и Анастасия Стоцкая откроют «Бабий бунт» кавер-версией Freedom Дж.Майкла. Собственную эксклюзивную постановку и хореографию для In Grid готовит шоу-балет Аллы Духовой ТОДЕС. Валерия выступит вместе с классическим балетом под залпы «мыльных пушек», МакSим – с белыми голубями, а Елка – под звуки африканских тамтамов. Выступление Тутты Ларсен, которая вновь запоет впервые за несколько лет, будет сопровождаться зажигательным фаер-шоу, а ВИА-ГРА готовит «театр стриптиз-теней». «Бунтовать» также будут Марика, Reflex, Катя Лель, Блестящие, Жанна Фриске, «Ночные снайперы», «Приключения Электроников», Настя Задорожная и C.C.CATCH! А кульминацией праздника станет финальная песня, которая будет исполняться сразу несколькими участницами – русская версия знаменитой Lady Marmalade (из «Мулен Руж»).