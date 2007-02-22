Николь Ричи настаивает на своей невиновности

Вчерашний судебный процесс, в котором Николь Ричи (Nicole Richies) обвиняется по статьям за употребление наркотических средств и управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, был недолгим. Адвокаты настаивают на невиновности Николь, несмотря на то, что 11 декабря 2006 года, после задержания её дорожным патрулём, тест дал положительный результат на содержание наркотических веществ в крови. Сама Николь в зале суда не появилась. Заседание перенесено на второе апреля 2007 года. Очевидно адвокаты просто хотят выиграть немного времени, на оправдательный приговор надежда невелика.