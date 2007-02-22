Бритни Спирс сбежала из клиники

Всего через день "усиленного лечения" певица вновь покинула реабилитационный центр. Первым эту новость сообщило издание Entertainment Tonight. По его данным, 25-летняя певица утром в среду покинула клинику, в которую, по словам ее представителя, "добровольно" легла накануне. Куда она направилась, и где находится сейчас, не известно. Бритни Спирс продержалась в центре Promises Treatment Center, расположенном в западной части Лос-Анджелеса -в знаменитом Малибу, всего сутки. Это не первый подобный побег Брит - 16 февраля она легла в реабилитационную клинику в Антигуа, но уже 17 февраля выписалась и вернулась в Лос-Анджелес. В тот же день вечером она полностью остригла свои волосы и сделала пару новых тату, сообщает сайт «Сутки». Спирс попала в довольно известный у знаменитостей центр после нескольких месяцев беспробудных гулянок по всем клубам США. После развода с Кевином Федерлайном в ноябре прошлого года она с двумя маленькими сыновьями перебралась поближе к месту веселых тусовок - в Голливуд и сразу пустилась во все тяжкие: клубы, выпивка, прогулки без трусов и т.п. Ранее в Promises Treatment Center успели полечиться такие знаменитости, как Бен Аффлек, Роберт Дауни-младший, Келли Осборн, Томми Ли, Мэттью Пэрри, Диана Росс, Вайнона Райдер, Чарли Шин, Кристиан Слейтер и другие. Promises Treatment Center расположен на побережье, из окон ее комнат открывается роскошный вид на океан. Курс лечения обычно длится от 30 до 90 дней, стоимость лечения - $31 000 в месяц. Менеджер певицы Ларри Рудольф (Larry Rudolph), объявляя во вторник о том, что Спирс записалась в клинику, заявил: "Бритни добровольно легла в клинику сегодня. Мы просим представителей масс-медиа уважать ее частную жизнь и отнестисть к ней с пониманием в этот сложный период". Видимо, сложный период только начинается.