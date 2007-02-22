Началова переехала в Подмосковье

Молодая мама Юля Началова, устав от городской суеты, попросила своего мужа - футболиста ЦСКА Евгения Алдонина арендовать ей небольшой загородный дом в ближнем Подмосковье, чтобы она могла переехать туда со своей двухмесячной дочерью Верой. Вместе с мужем певица обратилась в одно из столичных агентств по аренде недвижимости, где ей предложили небольшой коттедж. Домик полностью устроил молодую маму, и она планирует переехать уже в марте, пишет газета «Твой день». - Я просто волнуюсь за Верочку, - говорит певица. – У нас очень шумный район, к тому же мы живем на тридцать втором этаже и мне тяжело ежедневно спускать и поднимать коляску с дочкой, даже в лифте. А в новом доме нам будет гораздо лучше и спокойнее.