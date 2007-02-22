Для Пугачевой на ночь сняли кинотеатр

Пугачева впервые за много лет вышла в свет в брюках. Режиссер фильма «Любовь-морковь» Александр Стриженов решил сделать примадонне приятный сюрприз - организовать для нее специальный сеанс картины с участием любимой дочери. Примадонна, в свою очередь, удивила еще больше - она так похудела и помолодела, что в кинотеатре ее не сразу узнали. Чтобы одной из первых увидеть новый проект с участием Кристины, Алла Борисовна в полночь приехала в кинотеатр «Октябрь», где для нее и еще нескольких человек был арендован целый зал. Звездные мама и дочка прибыли в кинотеатр вдвоем, без мужчин, и вели себя как подружки, впрочем, и выглядели они почти на один возраст – Алла Борисовна ощутимо похудела и помолодела за последние недели. Наслаждаясь замечательным самочувствием и пониманием того, что выглядит прекрасно, примадонна демонстрировала постройневшее тело оригинальным способом. Первый раз за долгое время она надела узкие брючки вместо традиционного балахона, пишет газета «Твой день». За каких-то пару месяцев Пугачева сбросила пятнадцать килограммов. Собрав всю свою волю в кулак, певица держит строжайшую диету, ограничивая себя в любой вкусной пище. Специально к приходу почетной гостьи из фойе убрали афиши других фильмов, заменив их на плакаты «Любовь-морковь». Довольная отсутствием посторонних глаз, примадонна сначала, видимо, по привычке спряталась в дальнем углу ресторана на втором этаже и пила жасминовый чай, ожидая начала спецсеанса. Однако, убедившись, что скрываться не от кого и можно вести себя расслабленно, Пугачева решила, что неплохо бы смотреть фильм и потягивать шампанское. В местном баре запрошенного напитка Мoet Chandon не оказалось, и Пугачева отправила своего помощника в ближайший супермаркет. Только когда дорогое игристое было доставлено, звезда проследовала в зал в сопровождении режиссера картины Александра Стриженова. Известный своим крутым нравом Александр рядом с примадонной казался послушным мальчиком. Пугачева целиком и полностью завладела вниманием режиссера. Общаясь с важной гостьей, Стриженов забыл о собственной супруге. Екатерина Стриженова, кажется, вообще появилась в кинотеатре для протокола. Актриса не общалась ни с Кристиной, ни с Аллой Борисовной, ни даже с собственным мужем. Катя надменно покинула «Октябрь» в одиночестве, даже не попрощавшись с супругом. Пока она чистила свой автомобиль от снега, перед тем как укатить в неизвестном направлении, в десяти метрах от нее кинотеатр покидали Александр Стриженов с Пугачевой. То ли шампанское сделало свое дело, то ли положительные эмоции от картины захлестнули примадонну, но звезда после просмотра веселилась как девочка. Техперсонал кинозала, принудительно находившийся на посту в четвертом часу ночи, был в шоке: главную певицу страны редко увидишь в таком приподнятом настроении. - Мне очень понравился фильм, - призналась Пугачева. Стриженов тем временем произносил миллион слов в минуту, словно стараясь наговориться с почетной гостьей. - Знаешь, Алла, в чем главный лейтмотив этого фильма? – спрашивал кинематографист у примадонны. – В том, что Кристина все-таки не чучело. Напомним, что свою первую роль в кино Орбакайте сыграла в картине «Чучело». Двусмысленная шутка показалась Алле Борисовне такой смешной, что в машину певица садилась, согнувшись от смеха. Чего не скажешь о Кристине, которая покидала «Октябрь» заметно уставшей.