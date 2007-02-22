Константин Меладзе написал песню для Полины Гагариной

Полина Гагарина записала новую песню "Я тебя не прощу никогда". Для Полины "Я тебя не прощу никогда" стала новой страницей в творчестве: прежде она исполняла композиции собственного сочинения, а эта написана легендарным Константином Меладзе. Стоит отметить, что автор множества хитов крайне редко вдохновляется работой с артистами, продюсером которых он не является. Творческой нестандартностью Полины г-н Меладзе был покорен давно, и с удовольствием подарил ей эту красивую песню. В Киеве режиссером Семеном Горовым был снят клип. Специально для клипа были построены дорогостоящие декорации, а костюмы героев и массовки брались на прокат в лучших киевских театрах. Каждый кадр в клипе продуман до мелочей. Зрителям откроется особый, странный и жестокий мир. Его символ - замкнутая цирковая арена, а невольная заложница - героиня в исполнении Полины, которая рвется прочь, на свободу. Весь мир плавает и сливается, все кружится в бешеном ритме, и больше нет сил выносить ухмылки, насмешки и грубость. Премьера клипа на "МУЗ-ТВ" - в марте.