Кевин Федерлайн требует срочного суда для сбежавшей Бритни

В свете последних неспокойных событий в жизни Бритни бывший муж 25-летней певицы решил нанести сокрушительный удар по ее судьбе. Кевин Федерлайн (Kevin Federline) обратился к судье, ведущему дело об опеке над их детьми, с просьбой назначить внеочередное заседание, сообщает издание TMZ. Федерлайн мотивирует это вышедшим из-под контроля, нестабильным поведением бывшей супруги. По словам представителя суда, Кевин "заявил, что готов сделать все, что угодно, чтобы ускорить процесс". K-Fed подал документы в суд сразу после развода в ноябре, требуя права опеки над их общими с Бритни Спирс (Britney Spears) сыновьями - 5-месячным Джейденом Джеймсом (Jayden James) и 17-месячным Шоном Престоном (Sean Preston). Оба мальчика до последнего времени жили со своей матерью, переехавшей после разрыва с Кевином в Голливуд. Федердлайн обратился на фоне второго побега Бритни из реабилитационной клиники, где она продержалась всего сутки. Не исключено, что причиной побега этого стало известие о требовании Кевина. Как выяснилось, с сразу после самовольной выписки Спир поехала к адвокату Блэйр Берку (Blair Berk), который защищал таких знаменитостей, как Мел Гибсон, Линдсей Лохан, Хелле Берри, Трейси Морган и др. Певица опять надела платиновый парик, чтобы скрыть свою наголо стриженную голову. В руках у нее была папка с документами и маленькая собачка. Брит утром в среду, 21 февраля, покинула клинику Promises Treatment, в которую, по словам ее представителя, "добровольно" легла накануне. Она продержалась в реабилитационном центре, расположенном в западной части Лос-Анджелеса -в знаменитом Малибу, всего сутки. Это не первый подобный побег Брит - 16 февраля она легла в реабилитационную клинику в Антигуа, но уже 17 февраля выписалась и вернулась в Лос-Анджелес. В тот же день вечером она полностью остригла свои волосы и сделала пару новых тату. Спирс после развода с Кевином Федерлайном в ноябре прошлого года устроила несколько месяцев беспробудных гулянок по всем клубам США, шокируя общественность своими выходками.