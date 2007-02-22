Чете Бекхэмов приглянулся особняк Мадонны

Полузащитник мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм и его жена Виктория предложили певице Мадонне продать ее особняк в Беверли Хиллз, сообщает издание Fashion Monitor. Агент Бекхэма, Барри Пил (Barry Peele), отказался комментировать сообщение о предложении, сделанном Мадонне, сославшись на подписанное соглашение о нераспространении. Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм осмотрел около 20 домов стоимостью от 18 до 30 миллионов долларов, но ни один из них не соответствовал требованиям футболиста. Кроме того, Бекхэмы надеются уложиться в 16-20 миллионов долларов. Новый дом футболисту понадобился после подписания пятилетнего контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси", по условиям которого он получит 250 миллионов долларов и должен будет переехать на западное побережье США.