Безруков искупался в проруби вместе с лошадью

На военном полигоне в Мулине под Нижним Новгородом закончились съемки батальных сцен телефильма «Адмирал» - Такого количества звезд у нас никогда не было, - признался начальник полигона под Нижним Новгородом полковник Олег Морозов. - Но больше всего наши солдаты были рады увидеть Константина Хабенского. Он в Нижний приезжал всего на два дня - на съемки сцены, когда Колчак, которого он играет, приносит присягу Верховного правителя России. Учитывая советы тех, кто уже познакомился с нижегородскими морозами, Константин явился на полигон в теплых унтах из натурального меха. В них он и снимался, но в кадр они, конечно, не попадали. - Колчак - это великая личность, поэтому предстать в его образе для меня большая честь, - говорит Хабенский. - А уж какой из меня выйдет адмирал, пусть судит зритель. Обстановка на съемочной площадке нового фильма Первого канала была весьма напряженная. Главный режиссер фильма Андрей Кравчук прогонял каждый эпизод множество раз, добиваясь идеальной картинки. Безруков к такому количеству дублей относился стоически: верхом на великолепном черном жеребце Черныше он провел несколько часов подряд и только в перерывах устремлял отсутствующий взгляд куда-то вдаль, пощипывая приклеенный ус. - Устал Серега, - шептались на площадке. - Еще бы, вчера играл в спектакле в Москве, потом ночь в поезде - и снова на площадку. ...И вот его Каппель помчался в атаку на красных. Раздался взрыв, по полигону разлетелись оторванные руки и ноги. Из латекса. - Принесите еще трупов на площадку! - крикнул режиссер. Чтобы сделать батальные сцены максимально реалистичными, на соседней ферме закупили 25-литровую бадью свиной крови. Ею и поливали солдат-срочников из массовки. Их было почти двести, и приходилось им трудно: целый день на морозе в старых тулупчиках. В вагончике, где кормили актеров, наряду с горячими чаем и кофе самым большим спросом пользовались порошки от простуды. Солдаты рассказывали, что Безруков, щеголявший в тонких хромовых сапожках, отморозил ноги. Но от помощи врачей отказался, мол, ерунда, сами отойдут. А вот его герой действительно умер от гангрены, начавшейся из-за отмороженных ног. Сцену, приведшую к столь печальному концу, снимали на маленьком озерце. Подготовили прорубь, куда должен был провалиться генерал вместе со своим боевым конем. Сниматься в этом эпизоде вместо Безрукова должен был дублер. Но Сергей захотел сыграть эту сцену сам. - Для участия в этих съемках Сергея нарядили в гидрокостюм, - рассказал один из рабочих группы. - А сразу после выхода из воды его закутывали в одеяло и отпаивали горячим кофе. На этом съемки в Нижнем были закончены. Вся команда отправилась в Москву, где съемки еще продолжатся до конца августа.