«Ночь Оскаров» вместе с «1+1»

В 1937 году организаторы главного мероприятия американской Киноакадемии вынуждены были отложить «Ночь Оскаров» из-за проливных дождей – подготовка праздника превратилась в ежеминутный подвиг, а знаменитости и вовсе не захотели передвигаться под потоком стихийного бедствия. Спустя 31 год церемонию перенесли по более печальному поводу – из-за убийства известного борца за права афро-американцев Мартина Лютера Кинга. Еще через пятьдесят лет, в 1981 году, вручение премии «Оскар» отложили в связи с покушением на жизнь президента Рейгана. В этом году самому интригующему действу киномира, к счастью, не грозят масштабные ЧП и 25-го февраля в зале Лос-Анджелесского театра «Кодак» таки состоится 79-я церемония награждения премией «Оскар». У зрителей «плюсов» есть все шансы практически поприсутсвовать на этом событии, первыми узнать победителей и побежденных, вкусить всю роскошь этого грандиозного мега-шоу – канал «1+1» в ночном эфире будет вести прямую трансляцию «Ночи Оскаров 2007». Надо отметить, что для канала «1+1» ежегодная прямая трансляция «Ночи Оскаров» это уже вопрос киночести и дань своей личной традиции. Настоящие киноманы помнят, что ранее обычная «оскаровская программа» включала в себя демонстрацию 90-минутного торжества вручения статуэток и так называемое предшоу – шествие всех знаменитостей по красному ковру перед началом церемонии. И вот уже 3 года канал «1+1» обеспечивает своих зрителей живым эфиром «оскаровского» шоу. В этом году за звание лучшего фильма будут бороться: "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньяриту, "Отступники" Мартина Скорсезе, "Маленькая мисс Счастье" Джонатана Дейтона, "Письма с Иводзимы" Клинта Иствуда и "Королева" Стивена Фрирса. Что касается актеров, то на звание лучшей актрисы претендуют: Мерил Стрип (за роль второго плана в фильме "Дьявол носит Prada"), Пенелопа Крус, Хелен Мирен, Кейт Уинслет и Джуди Денч. Серьезная компания, особенно учитывая, что Уинслет и Денч в списке номинантов уже несколько лет подряд. Лучшего актера будут выбирать среди таких имен: Форрест Уитакер, Леонардо ди Каприо, Питер О'Тул, Райан Гослинг и Уилл Смит. В номинации «Лучший режиссер» представлены мэтры современного кино: Клинт Иствуд (за "Письма с Иводзимы"), Алехандро Гонсалес Иньяриту ("Вавилон"), Пол Гринграсс ("Рейс 93"), Стивен Фрирс ("Королева") и Мартин Скорсезе ("Отступники"). На звание лучшего иностранного фильма претендуют: датско-шведская лента "После свадьбы" ("Efter brollopet"), мексиканский "Лабиринт Фавна" ("Laberinto del Fauno"), алжирская лента "Туземцы" ("Days of Glory" в английском прокате), германский фильм "Жизнь других" ("Das Leben der Anderen") и канадская "Вода" ("Water"). А следующая номинация очень порадует поклонников полнометражных мультфильмов, а именно: «Тачки», «Делай ноги» и «Дом-монстр». Так что, все, кого искренне интересует судьба золотых статуэток, смогут наблюдать за их вручением с 25 на 26 февраля в 6.00 по киевскому времени. Тех же, кому не в силах выдержать ночное бдение, 3 марта в 22.15 ожидает повтор - приезд звезд в зал «Кодака», их шествие по красной дорожке и полнокровная телевизионная версия «Ночи Оскаров-2007».