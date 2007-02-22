95-й квартал вступил в бои без правил

Под песню Сереги на «ринге» будут состязаться в остроумии известные КВНщики и юмористы. Где? В подвале, где-то на окраине Нью-Йорка. Стилисты новой программы посчитали, что гармоничнее всего «Бойцовский клуб» впишется в антураж старой Америки начала прошлого века. Где, как не в гангстерском Нью-Йорке, могут происходить тайные бои без правил? Чтобы соблюсти этот стиль, создатели программы придирчиво отбирали не только декорации, но и одежду для участников программы. Не остались без внимания даже зрители, присутствовавшие на съемках. Современные джинсы и свитера безжалостно «изгоняли» из кадра, а их владельцев отправляли в костюмерную, где им подбирали более «гламурный» наряд. Кто? Бойцы за звание самого остроумного. За пояс чемпиона на ринге будут биться «веселые и находчивые» из знаменитых, можно даже сказать, легендарных команд КВНа. Над их образами стилисты тоже поработали. Поэтому знаменитый октябренок Аркаша из «Уездного города» в «Бойцовском клубе» превратится в бойскаута. Занудный очкарик Женя (из той же команды) обзаведется коллекцией стильных очков. А «дети лейтенанта Шмидта» из одесской шпаны преобразятся в шпану нью-йоркскую.