В группе Oasis произошла семейная драма

Между братьями Гэллахерами из Oasis произошел новый разлад. После выступления группы на церемонии Brit Awards 2007 Ноэль (Noel Gallagher) и Лайам (Liam Gallagher) перестали друг с другом разговаривать. Оказывается, Ноэль накричал на Лайама, заявив, что тот разучился петь, и что если он ничего не сделает со своим голосом, то они не будут записывать новый альбом. "Ноэль сказал брату, что тот поет не как профессионал, а как будто он в караоке-баре. Лайама это очень разозлило", – сообщил очевидец ссоры. Впрочем, зная, какие у обоих Гэллахеров взрывные характеры, еще не понятно, когда они помирятся и смогут продолжать совместное творчество.