Телеведущая Дарья Трегубова получила в подарок шикарное бриллиантовое колье (ФОТО)

Участвуя в конкурсе “Пани Украина-2006”, Даша поразила зрителей и жюри эффектной презентацией. На сцене она выступила в образе роковой блондинки Мэрилин Монро. Причем не просто вышла из-за кулис, а явилась из огромного (примерно полтора метра в высоту) бутафорского торта. Как призналась Дарья Трегубова, идея перевоплотиться в знаменитый секс-символ пришла ей в голову в тот момент, когда она подбирала наряд для выступления. -Я надела шикарное красное платье с корсетом от Дианы Дорожкиной, и поняла: это наряд – для Мэрилин, - рассказала Дарья. Даша так гармонично смотрелась в образе знаменитой Монро, что жюри наградило ее почетным званием “1-я вице-пани”. В подарок от организаторов телеведущая “Интера” получила шикарное колье с бриллиантами. Фотографии предоставлены продюсерским центром «Крок»