2 марта, Дворец «Украина», церемония награждения «Самые Красивые Люди Украины-2006». Начало в 19.00

2-го марта в 19:00 во Дворце «Украина» состоится церемония награждения победителей номинации «Самые Красивые Люди Украины-2006». Участниками конкурса стали 25 мужчин и 25 женщин, – известных актеров, музыкантов и телеведущих, спортсменов и певцов, шоуменов и режиссеров, писателей и дизайнеров. Инициатором и организатором номинации второй год подряд выступает журнал VIVA! Как и в прошлом году, церемония награждения самых красивых людей страны обещает стать одним из наиболее ярких и неординарных событий светской жизни Украины. 50 номинантов, предложенных редакцией журнала VIVA!, вечером 2-го марта войдут по красной дорожке в главный концертный зал страны. Среди них, – знаменитых, талантливых, успешных, и, безусловно, красивых, – будут избраны двое, мужчина и женщина, которые получат звание «Самые Красивые Люди Украины-2006». Почетное право определить победителей, по хорошей традиции, было предоставлено широкой общественности. Избрание самых красивых происходило в течение двух месяцев посредством sms- и интернет-голосования. Читатели журнала и поклонники отдавали свои голоса за любимых «звезд», – тех, за чьими успехами они увлеченно следили в течение 2006 года. Кстати, активные участники голосования также не останутся без поощрения: главный приз - Nissan Micra будет разыгран прямо во время гала-концерта. Вести мероприятие будут Юрий Горбунов и Катя Осадчая, в гала-концерте примут участие: Ани Лорак, Тина Кароль, Виталий Козловский, Ирина Билык, Елена Гребенюк, Александр Пономарев, Катя Чили, Ольга Горбачева («Арктика»), «Друга Ріка», «Бумбокс», «НеАнгелы», «Авиатор», «ТНМК» и «Океан Ельзы». Имена победителей сохранятся в тайне до конца мероприятия, их оглашение станет кульминацией вечера. Церемонию награждения «VIVA! Самые Красивые Люди Украины-2006» за масштабность и зрелищность уже называют украинским «Оскаром», однако в числе приятных отличий церемонии – ее демократичность, ведь стать зрителем, а значит, и полноценным участником светской жизни страны, может каждый желающий. Билеты на мероприятие есть в свободной продаже и стоят от 30 до 450 грн. Те же, кто в силу причин не смогут стать свидетелями этого грандиозного шоу, благодаря партнеру мероприятия – каналу «1+1», получат возможность посмотреть телеверсию церемонии уже 8 марта.